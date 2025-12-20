Leger Israël doodt twee Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

TEL AVIV (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft zaterdag twee Palestijnen gedood in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Het leger beschuldigde de twee ervan Israëlische militairen te hebben aangevallen.

In een verklaring zei het leger dat tijdens een operatie "een terrorist een blok naar de soldaten gooide". Tijdens een andere operatie in een ander gebied gooide "een terrorist een explosief naar de soldaten". In beide gevallen reageerden de soldaten door het vuur te openen "en de terrorist uit te schakelen".

Het Palestijnse persbureau Wafa schrijft op basis van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid dat de doden een 16-jarige jongen en een 22-jarige man zijn. Beide doden vielen in de buurt van de stad Jenin. Het Israëlische leger meldde geen gewonden onder zijn troepen.

Het geweld op de Westoever is sterk toegenomen sinds de oorlog in Gaza uitbrak in oktober 2023. Ondanks het huidige bestand in Gaza is het geweld op de Westelijke Jordaanoever niet afgenomen.