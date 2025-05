Alcaraz naar derde ronde van masterstoernooi Rome

ROME (ANP) - Carlos Alcaraz heeft bij zijn rentree op het masterstoernooi van Rome de derde ronde bereikt. De Spaanse nummer 3 van de wereldranglijst won in twee sets van de Serviër Laslo Djere: 7-6 (2) 6-2.

De Spaanse drievoudig grandslamkampioen had het masterstoernooi van Madrid overgeslagen. Alcaraz had last van een dijbeenblessure die hij had opgelopen in de finale van het graveltoernooi van Barcelona, die hij verloor van de Deen Holger Rune.

Tegen Djere, de nummer 64 van de wereld, begon Alcaraz nog wisselvallig. Hij verloor zijn tweede opslagbeurt, maar knokte zich daarvan terug. Ook op 5-5 pakte Djere een break, maar de Serviër kon de set niet afmaken. In de tiebreak was Alcaraz duidelijk de beste.

Djere liet zich daarna behandelen aan zijn rechterarm waar hij steeds meer last van had. De Serviër verloor twee keer zijn opslagbeurt en zag Alcaraz uitlopen naar 4-0. Op zijn tweede matchpoint maakte de 22-jarige Spanjaard het af.