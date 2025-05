China en VS akkoord over overlegstructuur voor handel

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten en China zijn overeengekomen een "overlegstructuur" voor handel op te zetten. Dat zei de Chinese vicepremier He Lifeng zondag, na handelsbesprekingen die hij "openhartig, diepgaand en constructief" noemde. Net als de Amerikaanse delegatie eerder zondag sprak He over "grote vooruitgang".

Beijing en Washington publiceren maandag een gezamenlijk communiqué, zei He. Eerder had de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, gezegd dat maandag details over het besprokene zouden worden bekendgemaakt.

Het conflict over importheffingen leidt al weken tot spanningen tussen de twee grootste economische machten ter wereld. De VS hebben importheffingen van 145 procent op Chinese goederen opgelegd. Beijing reageerde met heffingen van 125 procent.