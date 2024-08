Alcaraz spreekt na duel met Monfils van 'slechtste wedstrijd ooit'

CINCINNATI (ANP/AFP) - Carlos Alcaraz liet zijn frustraties na de nederlaag tegen Gaël Monfils in de tweede ronde van het masterstoernooi van Cincinnati de vrije loop. "Dit was de slechtste wedstrijd die ik ooit in mijn carrière heb gespeeld," zei de 21-jarige Spaanse tennisser, die uit woede zijn racket brak.

"Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet hoe ik op deze baan moet spelen, maar vandaag kon ik niet beter", vervolgde Alcaraz na de partij die in 6-4 6-7 (5) 4-6 eindigde.

Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, gaat nu zonder één overwinning op hardcourt naar de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint volgende week maandag. Alcaraz won dit jaar al Roland Garros en Wimbledon.