HEERENVEEN (ANP) - Kunstrijdster Lindsay van Zundert beëindigt haar topsportloopbaan. Dat meldt de 19-jarige Brabantse via schaatsbond KNSB.

Van Zundert deed twee jaar geleden mee aan de Olympische Spelen in Beijing. Daarmee was ze de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Winterspelen sinds Dianne de Leeuw in 1976 in Innsbruck.