Libanon meldt burgerdoden na luchtaanval Israël

BEIROET (ANP/AFP) - Het Libanese ministerie van Volksgezondheid meldt dat een Israëlische luchtaanval aan zeker negen mensen het leven heeft gekost. Israël zegt een wapenopslag van de Hezbollahbeweging te hebben aangevallen.

Het ministerie zegt dat bij de aanval in het zuidelijke gebied Nabatiye onder anderen "een vrouw en haar twee kinderen" zijn omgekomen. Ook raakten minstens vijf mensen gewond.

De Israëlische strijdkrachten bevestigen dat een aanval is uitgevoerd in Nabatieh en zeggen dat die gericht was tegen Hezbollah. De Israëlische strijdkrachten en die Libanese beweging bestookten elkaar de afgelopen maanden met grote regelmaat in het grensgebied.

Golanhoogten

De spanning in de regio liep de afgelopen tijd steeds verder op. Hezbollah en bondgenoot Iran reageerden woest op een dodelijke luchtaanval op Hezbollahcommandant Fuad Shukr in Beiroet en de moord op Hamasleider Ismail Haniyeh in Teheran.

De aanval op Shukr volgde op een fatale raketaanval op de bezette Golanhoogten. Daar kwamen twaalf jongeren om het leven. Israël houdt Hezbollah daar verantwoordelijk voor.