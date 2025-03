Nieuwszender: lucht en zee rond gebotste schepen afgesloten

LONDEN (ANP) - Het luchtruim en zeegebied rond de plek van de aanvaring tussen een tanker en vrachtschip voor de Britse kust zijn afgesloten. Dat bericht nieuwszender Sky News, die meldt dat later mogelijk een nog grotere veiligheidszone wordt ingesteld.

Het gaat volgens Sky News op dit moment om een zone van 5 mijl, ongeveer 8 kilometer. De kustwacht had schepen na de aanvaring al opgeroepen uit de buurt te blijven.

Voor de kust van East Yorkshire kwamen maandag de tanker Stena Immaculate en het vrachtschip Solong met elkaar in botsing. Tientallen opvarenden konden worden gered. Een bemanningslid van de Solong wordt nog vermist.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in aanloop naar de aanvaring. Een regeringsbron zegt tegen The Telegraph dat opzet niet kan worden uitgesloten, al zouden daar ook nog geen aanwijzingen voor zijn.