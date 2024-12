Alvarado blijft Brand en Pieterse voor in wereldbekercross Namen

NAMEN (ANP) - Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Namen de cross in de wereldbeker gewonnen. De 26-jarige veldrijdster van Fenix-Deceuninck bleef op het zware parcours in België Lucinda Brand, de leidster in de wereldbeker, voor. Puck Pieterse, die haar rentree in het veld maakte, kwam als derde over de finish.

Wereldkampioene Fem van Empel, een dag eerder nog de beste in Herentals, lag al vroeg op achterstand en finishte als zevende.

Marie Schreiber en Blanka Vas waren het beste weg in Namen, waar Brand na een mindere start in de achtervolging moest. Alvarado nam in de derde ronde de kop over van Vas en ging er alleen vandoor. Van Empel reed toen al op ruime achterstand.

'Wennen'

Brand maakte steeds veel goed op de schuine kant, waar ze als enige lang op de fiets kon blijven. Ze passeerde Vas en Pieterse en kwam ook nog heel dicht bij Alvarado, maar die hield een kleine voorsprong.

"Ik weet niet hoe het me gelukt is om haar voor te blijven", zei Alvarado na afloop. "In het eerste deel voelde ik me heel goed, maar daarna sloeg de vermoeidheid toe. Lucinda was heel sterk vandaag en achtervolgen is soms makkelijker dan opgejaagd worden. Ze kwam nog dichtbij door mijn foutjes in de laatste ronde, maar ik ben blij dat ik haar achter me kon houden."

Pieterse vond haar eerste veldrit van het seizoen zwaar. "Het was wennen, maar ik ben blij dat ik geen heel grote fouten heb gemaakt. " Brand is met 100 punten leidster in het wereldbekerklassement. Van Empel volgt met 89 punten.