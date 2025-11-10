Gemeente: verhalen zwarte soldaten VS verdienen plek in Margraten

MARGRATEN (ANP) - De beheerder van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten moet de verhalen van zwarte Amerikaanse soldaten een permanente plek geven in het bezoekerscentrum van de begraafplaats. Die oproep doet burgemeester Alain Krijnen van de gemeente Eijsden-Margraten maandagmiddag, een paar dagen nadat via NRC bekend was geworden dat twee informatiepanelen over Afro-Amerikaanse militairen zonder toelichting waren weggehaald.

De gemeente doet een "dringende oproep" aan de American Battle Monuments Commission (ABMC) "om de verwijdering van de panelen te heroverwegen", meldde Krijnen maandagmiddag in het Wiggins Park naast het gemeentehuis. Het park is vernoemd naar de Afro-Amerikaanse militair Jefferson Wiggins, die in 1944 grafdelver was op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

De ABMC beheert Amerikaanse oorlogsgraven en -monumenten buiten de Verenigde Staten. Aan NRC liet de organisatie weten dat de panelen over zwarte militairen nu niet te zien zijn, omdat de informatieborden rouleren. Op vragen van het ANP heeft de ABMC nog niet gereageerd.

Betekenisvol verhaal

Volgens de burgemeester beheert de Amerikaanse organisatie de begraafplaats al meer dan tachtig jaar op een uitzonderlijk waardevolle en zorgvuldige manier. "De verhalen die in het Visitor Center gedeeld worden, zorgen ervoor dat wij niet vergeten hoe waardevol onze vrede en vrijheid is."

Krijnen noemt het verhaal van zwarte Amerikaanse soldaten "van grote betekenis", omdat zij tegen zowel de vijand als tegen racisme vochten. "De verhalen van de Black Liberators gaan over racisme, rassenscheiding en onderdrukking. Onderwerpen die ook in onze huidige maatschappij nog altijd spelen. De gemeente Eijsden-Margraten en provincie Limburg blijven daarom initiatieven die (nieuwe) verhalen over de bevrijding vertellen steunen."