Amerikaanse zwemster Walsh grossiert in wereldrecords kortebaan

BOEDAPEST (ANP) - De 21-jarige Gretchen Walsh heeft opzien gebaard op de vierde wedstrijddag van de WK kortebaanzwemmen in Boedapest met drie wereldrecords, waarvan twee binnen een tijdsbestek van 35 minuten. Ze scherpte in de ochtend in de series al het mondiale record op de 100 meter vlinderslag aan tot 53,24 seconden en ging in de avond nog weer sneller in de halve finales met een tijd van 52,87. Ze werd daarmee de eerste vrouw die de afstand onder de 53 seconden zwom. Walsh bekroonde haar topvorm door in de finale van de 100 meter wisselslag het goud te veroveren in een wereldrecord van 55,11.

Het regent overigens wereldrecords in het 25 meterbad van Boedapest. Er zijn in totaal in de eerste vier dagen al achttien mondiale records verbeterd. Walsh staat inmiddels al op zes individuele wereldrecords. Ze verbeterde op de eerste wedstrijddag al twee keer het wereldrecord op de 50 meter vlinderslag. De Amerikaanse incasseert er ook aardig mee, want elk record leverde haar 25.000 dollar op.