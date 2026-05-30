Arensman ziet plan om vierde plek te verdedigen perfect uitpakken

Sport
door anp
zaterdag, 30 mei 2026 om 18:15
PIANCAVALLO (ANP) - Thymen Arensman heeft zijn vierde plaats in het algemeen klassement van de Giro d'Italia met succes verdedigd. Op de steile slotklim naar Piancavallo wist de 26-jarige Nederlander van Netcompany Ineos zijn voorsprong op de Canadees Derek Gee te behouden, maar slaagde hij er niet in tijd te winnen op de Australiër Jai Hindley.
Arensman bedankte na afloop van de voorlaatste etappe vooral ploeggenoot Egan Bernal bij Eurosport. "Egan was de meest waardevolle persoon vandaag. We hadden een plan en hebben ons daaraan gehouden. We hebben een heel goede prestatie geleverd en de beklimming perfect ingedeeld. Op zulke steile beklimmingen moet ik wat meer mijn eigen tempo rijden. Op het laatste wat makkelijkere stuk, konden we samen het verschil maken. Heerlijk als het plan zo uitkomt", aldus de klassementsrenner die als vijfde binnenkwam.
Arensman is op weg om met de vierde plek in het eindklassement de beste uitslag in zijn carrière te behalen. "Maar we hebben nog een etappe te gaan", zei hij. "We zullen zien."
