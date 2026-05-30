Dit zijn de landen die de wereld voeden

Voedsel & Koken
door Ans Vink
zaterdag, 30 mei 2026 om 16:38
Een handvol landen controleert een groot deel van de wereldwijde voedselvoorziening. De top 10 voedselexporteurs is samen verantwoordelijk voor bijna de helft van alle internationale landbouwhandel, wat deze economieën enorme invloed geeft over mondiale voedselprijzen en toeleveringsketens.

De dominantie van Amerika's

De Verenigde Staten, Brazilië en Canada vormen samen de ruggengraat van het wereldwijde voedselsysteem. Deze drie Noord- en Zuid-Amerikaanse landen zijn samen goed voor bijna 30% van alle mondiale landbouwexport, en verkopen producten variërend van granen en vlees tot verwerkte voedingsmiddelen en oliehoudende zaden.
De VS staat met afstand bovenaan als grootste voedselexporteur ter wereld, met een landbouwexport ter waarde van $195,2 miljard in 2023. Dat is meer dan 16% van de totale wereldwijde landbouwexport. Brazilië neemt de tweede plaats in met $148,8 miljard, gevolgd door Canada met $77,3 miljard.

Nederland: kleine oppervlakte, grote impact

Opvallend is de sterke positie van Nederland in deze wereldranglijst. Ondanks zijn geringe omvang staat ons land op de elfde plaats, met een landbouwexport van $86,7 miljard. In 2024 exporteerde Nederland zelfs voor €128,9 miljard aan landbouwgoederen, een stijging van 4,8% ten opzichte van 2023.
Nederland dankt deze toppositie aan zeer efficiënte landbouwmethoden, geavanceerde kassenteelt en de rol als belangrijk handelscentrum voor Europa. Zuivel en eieren vormen de belangrijkste exportcategorie (€12,3 miljard), gevolgd door sierteelt (€11,9 miljard) en vlees (€10,7 miljard).
LandExportwaarde (miljard $)Aandeel wereldmarktRegio
Verenigde Staten195,216,1%Noord-Amerika
Brazilië148,89,8%Zuid-Amerika
China98,65,0%Azië
Canada77,34,8%Noord-Amerika
Mexico49,93,3%Noord-Amerika
Indonesië49,83,3%Azië
Australië45,63,1%Oceanië
India45,53,0%Azië
Thailand41,62,6%Azië
Frankrijk36,82,7%Europa
Nederland36,32,5%Europa
Argentinië34,62,3%Zuid-Amerika
Maleisië33,52,2%Azië
Turkije31,42,1%Midden-Oosten
Verenigd Koninkrijk30,92,1%Europa

