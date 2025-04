LEUVEN (ANP) - Atleet Mike Foppen is bij de Europese kampioenschappen op de weg als achtste geëindigd op de 10 kilometer. De 28-jarige Nederlander zette een tijd neer van 28.13. Noah Schutte werd zestiende in 28.35 en Tim Verbaandert 26e in 28.55.

De zege ging naar de Fransman Yann Schrub (27.37), voor zijn landgenoot Etienne Daguinos (27.46). De Belg Isac Kimeli behaalde met een tijd van 27.58 brons.

Frankrijk won het landenklassement. Spanje werd daarin tweede en België derde.