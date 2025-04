Eerste regen in weken helpt niet tegen de droogte

HOUTEN (ANP) - De eerste regen die in weken is gevallen, is "een druppel op een gloeiende plaat". Dat zegt een woordvoerder van Weeronline.

In de nacht van zaterdag op zondag is er tussen de 1 en 3 millimeter neerslag gevallen, hier en daar 4 millimeter. "Dat is veel te weinig om iets uit te halen tegen de droogte in de natuur. Vooral de toplaag in bijvoorbeeld heidegebieden is nog steeds behoorlijk droog", legt hij uit. "Het ruikt lekker, die eerste regen, maar onder de bomen die in blad staan zal het niet eens nat zijn geworden."

Later in de week wordt ook nog regen verwacht, vooral dinsdag zijn er "actieve buien in het midden en oosten". Maar dat zal lokaal zijn en aan veel regio's voorbijgaan. "Structureel veel natter wordt het voorlopig niet", verwacht Weeronline.

Door de aanhoudende droogte is in het hele land het risico op natuurbranden groot. Op tientallen plaatsen is het de afgelopen tijd al tot grote branden gekomen, onder meer op de hei bij Ede en in de bossen bij Drunen.