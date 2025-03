Atlete Klaver niet naar WK indoor in China

APELDOORN (ANP) - Lieke Klaver neemt niet deel aan de WK indoor in China. De atlete neemt even rust na de EK in Apeldoorn en gaat zich vervolgens voorbereiden op het zomerseizoen.

Klaver werd afgelopen weekend Europees kampioen op de 400 meter en won ook goud met de estafetteploeg van de vrouwen op de 4x400 meter. Ze twijfelde al langer over haar deelname aan de WK indoor, die van 21 tot en met 23 maart in Nanjing worden gehouden.

Volgens een woordvoerster van de atletiekbond wordt waarschijnlijk dinsdag bekendgemaakt welke Nederlandse atleten wel aan de WK indoor deelnemen.