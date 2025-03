Zelensky aangekomen in Saudi-Arabië

JEDDAH (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen in Saudi-Arabië. Hij heeft daar een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman, de feitelijke machthebber in het land.

De ontmoeting komt een dag voor een overleg tussen Oekraïense en Amerikaanse delegaties in Saudi-Arabië. Zelensky zegt daar niet bij te zullen zijn. Oekraïne wordt vertegenwoordigd door onder anderen de ministers Andrii Sybiha (Buitenlandse Zaken) en Roestem Oemjerov (Defensie) en kabinetschef Andri Jermak. De Verenigde Staten sturen buitenlandminister Marco Rubio en veiligheidsadviseur Mike Waltz.

Zelensky zou eigenlijk vorige maand al naar Saudi-Arabië gaan, maar zag op het laatste moment van de reis af. Zijn bezoek zou plaatsvinden kort na een ontmoeting tussen Amerikaanse en Russische delegaties in Riyad. Onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken uit die landen spraken daar over de oorlog in Oekraïne, zonder Oekraïne of andere Europese landen daarbij te betrekken.