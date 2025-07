Vingegaard rekent op aanvallers in zware Tourrit

VIRE NORMANDIE (ANP) - Jonas Vingegaard denkt niet dat de zesde etappe in de Tour de France eindigt in een sprint waarbij ook de klassementsmannen betrokken zijn, zoals eerder deze week in Boulogne-sur-Mer en Rouen. Daar waren het Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar die de ritzege opeisten en sprintte de Deen van Visma - Lease a Bike twee keer naar de derde plaats.

"Het wordt opnieuw een zware dag waarin het de hele dag op en neer gaat. Dit kan een dag zijn voor een lange ontsnapping", aldus de Deen, die bij Eurosport vertelde dat zijn moraal niet geknakt is na zijn tegenvallende optreden in de tijdrit van woensdag. "Natuurlijk was ik teleurgesteld. Ik had op meer gehoopt. Maar de Tour is nog lang. Bovendien heb ik twee dagen geleden nog laten zien dat de vorm goed is. Gisteren was een tegenvaller. Het was een van de slechtste tijdritten in jaren voor mij."

Vingegaard verwacht aanvallen van renners die voor het klassement geen gevaar vormen. Daarin leidt de Sloveen Tadej Pogacar.