Atletiekunie met drie teams naar WK estafette

ARNHEM (ANP) - Nederland neemt bij de WK estafette in mei in het Chinese Guangzhou op drie onderdelen deel. Dat zijn de 4x100 meter mannen en vrouwen en de 4x400 meter mannen. Op de 4x400 meter vrouwen en gemengd vaardigt de Atletiekunie geen atleten af. Beide teams zijn vrijwel zeker van deelname aan de WK later dit jaar in Tokio.

"Op dit moment staan we, met de resultaten van de Olympische Spelen in Parijs, tweede in de wereld met de 4x400 meter vrouwen en de 4x400 meter gemengde estafette, achter de VS", legt hoofdcoach Laurent Meuwly in een toelichting uit. "We zijn voor 99 procent zeker dat we ons hiermee op tijd hebben gekwalificeerd voor Tokio."

In Guangzhou plaatsen de veertien beste landen per onderdeel zich voor de WK atletiek. Twee plaatsen zijn voor landen op basis van de wereldranglijst. Door de keuze van de bond hoeven onder anderen Femke Bol en Lieke Klaver niet naar China af te reizen.

Tasa Jiya, Isabel van den Berg, Raphael Bouju en Nsikak Ekpo ontbreken door blessures.