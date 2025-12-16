ATP voert in 2026 ook hitteregels in voor tennissers

LONDEN (ANP) - De tennissers op de ATP Tour kunnen in navolging van de tennissters op de WTA Tour komend seizoen ook een beroep doen op hitteregels. Daarmee kunnen ze zich beschermen tegen extreme hitte tijdens partijen.

Volgens de regels kan een speler een afkoelingsperiode van tien minuten aanvragen als de temperatuur tijdens de eerste twee sets 30,1 graden Celsius of hoger bereikt. Bij een temperatuur boven de 32,2 graden wordt de wedstrijd gestaakt.

Het ontbreken van een hitteprotocol bij de ATP zorgde afgelopen jaar bij de spelers voor flink wat wrevel. "Willen jullie dat een speler op de baan sterft?", vroeg de Deense topper Holger Rune zich hardop af tijdens het toernooi van Shanghai in oktober. Hij bezweek bijna onder de temperatuur van dik boven de 30 graden en een luchtvochtigheid van meer dan 80 procent.

"De nieuwe hitteregel biedt een gestructureerde, medisch onderbouwde aanpak voor het beheersen van extreme hitte, met als doel de gezondheid van de spelers te beschermen", aldus de ATP.