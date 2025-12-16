BBC: kinderen met kanker opgelicht door fondsenwervers

LONDEN (ANP) - De BBC heeft een netwerk aan het licht gebracht van fondsenwervers die de ouders van zieke kinderen oplichten. Kinderen met kanker kregen de opdracht filmpjes op te nemen om donateurs te werven, maar zagen uiteindelijk weinig tot niets van het opgebrachte geld.

De Britse omroep identificeerde zeker vijftien gezinnen die dit was overkomen, waarvan negen families zouden zijn opgelicht door hetzelfde netwerk.

De BBC noemt als voorbeeld Khalil, een Filipijns jongetje van 7 jaar oud dat in een video donateurs vraagt om zijn leven te redden. Volgens zijn moeder is Khalils hoofd voor het filmpje kaalgeschoren, is er een nepinfuus aangelegd en moest de familie doen alsof het zijn verjaardag was. Ook werden er gesneden uien naast hem gelegd om hem te laten huilen.

'Knappe kinderen'

De video haalde omgerekend zo'n 23.000 euro op, maar de familie kreeg slechts een vergoeding van 600 euro. De moeder kreeg te horen dat de donatiecampagne was mislukt. Een jaar na de opname was Khalil overleden.

"Als ik had geweten hoeveel geld we hadden ingezameld, zou Khalil er misschien nog zijn", zei de moeder. "Ik begrijp niet hoe ze ons dit hebben kunnen aandoen."

Volgens de BBC is het sleutelfiguur in het wereldwijde oplichtersnetwerk een Israëlische man die in Canada woont: Erez Hadari. Hij zou met de strak geregisseerde filmpjes zeker 3,4 miljoen euro hebben opgehaald. Volgens een klokkenluider zochten ze bewust "knappe kinderen" van 3 tot 9 jaar, zonder haar.