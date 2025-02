MONTPELLIER (ANP) - Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de finale te bereiken op het Open Occitanie, het toernooi in het Zuid-Franse Montpellier. De Canadees Félix Auger-Aliassime, de nummer 2 van de plaatsingslijst, was in twee sets te sterk voor de 24-jarige Nederlander: 6-4 7-6 (4).

Het was de eerste keer dat De Jong de halve finales op een ATP-toernooi bereikte. Hij zal daarmee zijn positie op de wereldranglijst (131e) verbeteren.

Auger-Aliassime is de nummer 23 van de wereld.