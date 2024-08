Waarom je geen kraanwater moet drinken als je sport

Het wordt afgeraden om kraanwater te drinken tijdens het sporten , vooral bij warme temperaturen, vanwege het risico op een onevenwichtige elektrolytenbalans. Dat zegt een voedingsdeskundige tegen de FAZ.

Wanneer je sport, verlies je niet alleen water door zweten, maar ook essentiële mineralen zoals elektrolyten. Het drinken van alleen kraanwater kan leiden tot een te grote verdunning van het bloed, wat kan resulteren in watervergiftiging. Dit kan ernstige gevolgen hebben, zoals hersenoedeem, wat kan leiden tot duizeligheid, hoofdpijn en in extreme gevallen zelfs de dood.

In plaats daarvan wordt aangeraden om mineraalrijk water of sportdranken te consumeren die elektrolyten zoals calcium, magnesium en jodium bevatten. Deze helpen om de verloren mineralen aan te vullen en het lichaam goed gehydrateerd te houden zonder het risico van een elektrolytenonevenwicht.

Kraanwater is een prima drank om je vochtbalans op peil te houden bij korte, minder intensieve trainingen in de hitte.Maar bij langere of intensievere inspanningen, of als je merkt dat je veel zweet, is het raadzaam om ook sportdranken te gebruiken of voedingsmiddelen te eten die rijk zijn aan elektrolyten (bijvoorbeeld bananen, noten, yoghurt).

Luister altijd naar je lichaam en pas je hydratatiestrategie aan op basis van je individuele behoeften en de omstandigheden.