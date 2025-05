Australiër Vine wint derde etappe Ronde van Romandië

COSSONAY (ANP) - Jay Vine heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De 29-jarige Australiër van UAE Team Emirates was na 183 kilometer met start en finish in het Zwitserse Cossonay de beste op de oplopende aankomst. De Fransman Lenny Martinez werd tweede en Vines ploeggenoot João Almeida uit Portugal kwam als derde over de streep.

Van een vroege vlucht in de rit bleven al snel drie renners over: Bauke Mollema, Huub Artz en de Zwitser Stefan Küng. Zij kregen maximaal vijfenhalf minuut voorsprong. Op de 14 kilometer lange beklimming van de Col du Mollendruz versnelde Küng en moesten eerst Mollema en later ook Artz de Zwitser laten gaan. Küng probeerde het alleen, maar het peloton rekende hem met nog 11 kilometer te gaan in. Op het klimmetje naar de finish viel Vine aan en niemand kon hem volgen.