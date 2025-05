In vier maanden 26.000 banen weg bij federale overheid VS

WASHINGTON (ANP) - Bij de Amerikaanse federale overheid zijn sinds januari per saldo 26.000 banen verdwenen. Dat meldde het statistiekbureau van het Amerikaanse ministerie van Arbeid in zijn banenrapport over april. In die maand gingen 9000 arbeidsplaatsen bij de federale overheid verloren.

De cijfers volgen op de rigoureuze ingrepen van president Donald Trumps adviseur Elon Musk, die met zijn DOGE-team tal van ambtenaren ontsloeg om vermeende verspilling van overheidsgeld tegen te gaan. Zo is de overheidsorganisatie voor ontwikkelingshulp USAID zo goed als ontmanteld en voerde het adviesorgaan van miljardair Musk massaontslagen door bij gezondheidsinstanties.

Het cijfer geeft waarschijnlijk geen volledig beeld van de omvang van de ontslagen. Het Bureau of Labor Statistics schaart ambtenaren die een ontslagvergoeding ontvangen of op betaald verlof zijn onder medewerkers die nog in dienst zijn. In meerdere rechtszaken oordeelden rechters dat bepaalde ontslagen onterecht waren, waardoor mensen op betaald verlof zijn.

Verwachting

Economen rekenen op een stevigere daling van het aantal overheidsbanen na september. Dan eindigen veel ontslagvergoedingen.

Cijfers over de algehele Amerikaanse arbeidsmarkt schetsten een positiever beeld. Er kwamen in april 177.000 banen bij in de Verenigde Staten. Daarmee groeide de werkgelegenheid iets minder hard dan in de voorgaande maand, maar sterker dan verwacht. Het werkloosheidscijfer bleef onveranderd op 4,2 procent.

Werkgevers in onder andere de gezondheidszorg, transport en financiële sector namen meer personeel aan.