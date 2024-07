Australische surfheld Robinson blesseert zich kort voor Spelen

TEAHUPO'O (ANP/DPA) - De Australische surfheld Jack Robinson heeft zich kort voor het begin van de Olympische Spelen geblesseerd. Dat gebeurde tijdens een training in Teahupo'o op Tahiti, melden Australische media.

Video's die op internet circuleerden, lieten zien hoe de 26-jarige surfer met een jetski naar de kust werd gebracht en een snee in zijn enkel opliep. Eerder was Robinson al onderuitgegaan bij Frans-Polynesië, een van de gevaarlijkste surfplekken ter wereld, waar hij in botsing kwam met de messcherpe riffen voor de kust.

"Jack is naar het plaatselijke medische centrum gebracht en behandeld door de hoofdarts van Surfing Australia, John Ward", citeerde de krant Sydney Morning Herald een woordvoerder. Hij zei dat Robinson nog steeds op koers ligt om mee te doen aan de Olympische Spelen. Zondag beginnen de surfwedstrijden op Tahiti.

Robinson is een van de beste surfers ter wereld bij het 'tube riding'. De sporters gaan dan door een golf heen die bij breuk een soort holle buis vormt.