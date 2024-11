Australische tennisser De Minaur opnieuw naar ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - De Australische tennisser Alex de Minaur komt volgend jaar opnieuw naar het ABN AMRO Open, begin februari in Rotterdam. De 25-jarige De Minaur is de nummer 9 van de wereld. Eerder dit jaar verloor hij in de finale in Ahoy van de Italiaan Jannik Sinner.

"Voor De Minaur is 2024 het jaar van zijn definitieve doorbraak. Zijn finaleplaats in Rotterdam en toernooioverwinningen in Rosmalen en Acapulco hielpen hem om in de top 10 van de wereld te komen en te blijven. Een terechte plek voor de speler met misschien wel de beste returns van allemaal. Het is mooi dat beide finalisten van de afgelopen editie nu weer in actie zullen komen", aldus toernooidirecteur Richard Krajicek via de organisatie.

De Minaur doet momenteel voor het eerst mee aan de ATP Finals, het toernooi voor de acht beste spelers van het jaar. Hij dankt zijn deelname aan de afmelding van Novak Djokovic.

Het ABN AMRO Open, het grootste toernooi van Nederland, duurt van 3 tot en met 9 februari.