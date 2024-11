Activist: ga ongeacht besluit rechter naar stadhuis Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Activist Frank van der Linde gaat dinsdag ongeacht de uitspraak van de rechter "zeker" naar de Stopera, waar de Amsterdamse gemeenteraad vanaf 12.00 uur debatteert over de gewelddadige gebeurtenissen in Amsterdam van afgelopen week. Dat zei hij bij aanvang van het kort geding in de rechtbank in Amsterdam. De activist vecht daar een demonstratieverbod bij het stadhuis aan.

De Amsterdamse driehoek heeft overigens maandagavond laat besloten dat er bij het Westerpark wel gedemonstreerd mag worden. Van der Linde neemt daar echter geen genoegen mee. "Dan sta ik daar alleen", zei hij. De rechter gaf aan dat hij het idee had "een poppenkast" op te voeren. Zondag verbood de rechter in kort geding ook een demonstratie in de hoofdstad, maar ging Van der Linde toch naar de plek waar hij aanvankelijk wilde demonstreren. "Het wekt de indruk dat u zich niet zoveel aantrekt van een uitspraak van de rechter."

In het Amsterdamse stadhuis debatteert de gemeenteraad met burgemeester Femke Halsema over de gewelddadige gebeurtenissen na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv.