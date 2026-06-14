ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belgische wielrenner Philipsen de beste sprinter in Kopenhagen

Sport
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 16:21
anp140626087 1
KOPENHAGEN (ANP) - De Belgische wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede editie van de Copenhagen Sprint gewonnen. De sprinter van Alpecin-Premier Tech was in de straten van Kopenhagen sneller dan de Deen Tobias Lund Andresen en de Australiër Sam Welsford. Danny van Poppel was de beste Nederlander op de vijfde plaats, Frits Biesterbos werd zevende.
De eendagswedstrijd ging zondag over een parcours van 228 nagenoeg vlakke kilometers van Roskilde naar de Deense hoofdstad. In Kopenhagen werden vijf rondes verreden op een lokaal circuit. Door een grote valpartij in de slotfase maakten sprinters als Dylan Groenewegen, Tim Merlier en Jordi Meeus geen aanspraak meer op de overwinning.
Het is de tweede Belgische zege in de Copenhagen Sprint. In 2025 won Meeus de eerste editie. Bij de vrouwen won Lorena Wiebes zaterdag na de eerste ook de tweede editie.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

7 kleine acties die je relatie kunnen versterken

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

72448398_m

Je kunt ook espresso maken zonder heet water. En mensen proeven het verschil niet

anp130626094 1

Klaver: kabinet moet kiezen tussen samenwerking met PRO of JA21

Loading