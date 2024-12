ALKMAAR (ANP) - In navolging van PSV, Feyenoord, FC Utrecht en FC Twente heeft ook AZ de achtste finales van het bekertoernooi bereikt. De Alkmaarders namen na rust afstand van FC Groningen (3-1).

Sven Mijnans opende al in de vierde minuut de score voor AZ. Na een overtreding van Wouter Goes benutte Leandro Bacuna in de slotfase van de eerste helft een strafschop namens Groningen.

AZ sloeg in de tweede helft toe via Ruben van Bommel. Invaller Jayden Addai bepaalde in de slotfase de eindstand.