Wall Street flink onderuit na nieuwe renteprognose Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink lager geëindigd. Beleggers leken te schrikken van het nieuws dat de Federal Reserve de rente volgend jaar minder snel wil verlagen. Waar eerder nog werd uitgegaan van vier verlagingen, worden dat er naar verwachting nu twee. Met een lagere rente wordt de economie gestimuleerd, bijvoorbeeld doordat de leenkosten voor huishoudens en bedrijven dalen.

De Amerikaanse centrale bank besloot woensdag het belangrijkste rentetarief in de Verenigde Staten voor de derde keer dit jaar te verlagen, met een kwart procentpunt. De financiële markten hadden daar al rekening mee gehouden. Daarmee gaat de rente in de VS nu naar een bandbreedte van 4,25 tot 4,50 procent.

"Met het besluit van vandaag hebben we onze beleidsrente met een volledig procentpunt verlaagd ten opzichte van het hoogste punt, en ons beleid is nu aanzienlijk minder restrictief. We kunnen daarom voorzichtiger zijn bij het overwegen van verdere aanpassingen aan onze beleidsrente", zei Fed-voorzitter Jerome Powell na afloop van de tweedaagse rentevergadering.

De prognoses van de Fed en de uitspraken van Powell leidden tot een negatieve stemming op Wall Street. De Dow-Jonesindex sloot 2,6 procent lager op 42.326,87 punten. Het is de tiende dag op rij dat de Dow is gedaald. De brede S&P 500-index verloor 3 procent op 5872,16 punten. Techgraadmeter Nasdaq zakte 3,6 procent op 19.392,70 punten.