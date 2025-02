Baanrenners zonder Hoogland en Van den Berg naar EK

ARNHEM (ANP) - Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg ontbreken volgende week bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen op de wielerpiste van Heusden-Zolder. Samen met Harrie Lavreysen veroverden ze afgelopen zomer voor de tweede keer de olympische titel op de teamsprint en later in het jaar ook de wereldtitel.

Hoogland is in Frankrijk voor een strandrace voor motorcrossers. Van den Berg nam afgelopen weekeinde deel aan de zesdaagse van Berlijn. "Na intensieve jaren met de Olympische Spelen van Parijs als hoogtepunt investeren Jeffrey en Roy in zichzelf door rust te pakken", meldt bondscoach Hugo Haak in een persbericht. "Zij focussen zich op het trainingsblok richting de WK in oktober. Ook Kyra Lamberink ontbreekt, zij richt zich tot het voorjaar op haar studie."

Harrie Lavreysen is er vanaf 12 februari wel bij. De Brabander is titelverdediger op de sprint, de keirin en de teamsprint. Voor dat laatste onderdeel komen verder Daan Kool, Tijmen van Loon en Loris Leneman in aanmerking.

Bij de vrouwen starten Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet en Kimberly Kalee op de teamsprint. Het drietal pakte in oktober het zilver bij de WK in het Deense Ballerup. Ook zij starten op individuele onderdelen.