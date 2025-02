Fors minder helpdeskfraude bij ING door nieuwe functie in app

AMSTERDAM (ANP) - Veel minder klanten van ING zijn in 2024 slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Het aantal slachtoffers is met 43 procent gedaald en dat komt volgens de bank door een functie in de app van ING waarmee klanten sinds april kunnen controleren of ze een bankmedewerker of een oplichter aan de lijn hebben. De functie, genaamd Check het Gesprek, wordt volgens de bank maandelijks door ruim 10.000 klanten gebruikt.

Bankhelpdeskfraude is een veelvoorkomende vorm van oplichting waarbij oplichters zich voordoen als medewerker van een bank. De fraudeurs halen klanten over om geld over te maken of hun betaalpas af te geven. Uit onderzoek van ING blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders weleens te maken heeft gehad met een poging tot fraude. Een op de vijf Nederlanders is ook daadwerkelijk slachtoffer geworden van fraude en heeft geld overgemaakt naar een oplichter.

Met Check het Gesprek kan de klant op het loginscherm van de app op een knop drukken en het eigen telefoonnummer intoetsen. In het belsysteem van ING wordt gecontroleerd of er echt een ING-medewerker naar het telefoonnummer van de klant belt. De klant krijgt de uitkomst direct te zien. Als de klant niet door de bank wordt gebeld, geeft de app ook aan wat de klant kan doen. ING benadrukt daarbij dat klanten nooit telefonisch worden benaderd door bankmedewerkers om geld over te maken of om een betaalpas en pincode te komen ophalen.

Telecommunicatiewet

"Oplichters zijn inventief, helaas. Maar banken ook", zegt Adine Wempe, directeur Fraude bij ING. Met Check het Gesprek kan de klant volgens Wempe zelf helpen de oplichter te ontmaskeren. "Zo werken we samen bij het herkennen en voorkomen van fraude." Ook bij andere banken is dit de insteek. Via de campagne 'Herken Fraude, Voorkom Fraude' van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) willen de banken de weerbaarheid van klanten tegen fraude verhogen.

Om klanten beter te beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker, roept de NVB het kabinet en de Tweede Kamer op de Telecommunicatiewet aan te passen. Banken willen namelijk bij telecomaanbieders kunnen controleren of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Wettelijk is dit voor banken nu niet toegestaan.