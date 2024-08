Bagnaia na derde zege op rij in Oostenrijk nieuwe leider MotoGP

SPIELBERG (ANP) - Francesco Bagnaia heeft zijn zevende zege van dit seizoen geboekt in de MotoGP. De regerend wereldkampioen reed soeverein naar de winst in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Italiaan van het fabrieksteam van Ducati nam tevens de leiding in het kampioenschap over van de Spanjaard Jorge Martín, die de race op het circuit van Spielberg als tweede beëindigde.

Bagnaia won zaterdag ook al de sprintrace in Oostenrijk. Hij kwam daarmee in punten op gelijke hoogte met Martín, die ook een Ducati berijdt.

Het was voor het derde jaar op rij dat Bagnaia de Grote Prijs van Oostenrijk won. De Italiaan nam halverwege de wedstrijd geleidelijk afstand van Martín en controleerde de race. Martín kwam ruim drie seconden later over de meet. De Italiaan Enea Bastianini (Ducati) arriveerde op ruim zeven seconden als derde.

Tempo

Bagnaia kwam op 275 punten in het WK, Martín heeft er 5 minder. Bastianini staat derde met 214 punten.

"Het tempo was ongelooflijk", zei Bagnaia na de race. "De snelheid van Jorge was ook fantastisch, ik heb geprobeerd iedere ronde een klein beetje harder te rijden zodat ik een gaatje had. Want als Martín nog aan mijn achterwiel zit in de laatste ronde, kan er nog van alles gebeuren. Zeker met een versleten achterband."