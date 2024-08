Beleggers kijken uit naar resultaten verzekeraars en Jackson Hole

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers krijgen komende beursweek nog resultaten van bedrijven te verwerken, al hebben zij het grootste deel van deze cijferperiode inmiddels achter de rug. In Amsterdam komen onder meer de verzekeraars ASR en Aegon met resultaten over het tweede kwartaal. Verder gaat de aandacht vooral uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole.

ASR maakt zijn resultaten woensdag bekend. In juni meldde de verzekeraar komende jaren verder te willen groeien, op eigen kracht en door het overnemen van andere verzekeraars. In juli vorig jaar werd de overname van de Nederlandse activiteiten van Aegon formeel afgerond. ASR verwacht de groei binnen het bedrijf onder meer te realiseren in de schadeverzekeringstak. Daar rekent de verzekeraar op een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent.

Donderdag komt Aegon met zijn cijfers. Die verzekeraar is actief in onder meer de Verenigde Staten, India, het Verenigd Koninkrijk en Brazilië. Extreme weersomstandigheden als regen of hitte daar hebben mogelijk invloed gehad op de uit te keren schadeclaims en de resultaten van Aegon.

Inhaalslag

Het Amerikaanse centralebankhoofd Jerome Powell spreekt vrijdag in Jackson Hole. Uit de VS komen woensdag ook al notulen van de Fed over de afgelopen beleidsvergadering naar buiten. Beleggers verwachten meer signalen dat de Amerikaanse centrale bank volgende maand begint met het verlagen van de rente.

Zorgen over een recessie in de grootste economie van de wereld hebben onlangs geleid tot meer kritiek op het rentebeleid van de Fed. Zo zou de centrale bank volgens critici te lang hebben gewacht met een eerste renteverlaging om een forse neergang van de economie te voorkomen. Beleggers hopen nu dat de Fed in september met een grotere renteverlaging komt om een inhaalslag te maken.

Angst

De Europese Centrale Bank (ECB) komt donderdag ook met notulen van de recentste beleidsvergadering. Afgelopen juli hield de ECB de rente onveranderd, na een eerste verlaging in juni. De ECB gaat de rente in september mogelijk wel weer verlagen.

De wereldwijde beurzen zijn afgelopen week in rustiger vaarwater gekomen, na de paniekverkopen die begin deze maand waren ontstaan door zorgen over een recessie in de VS. Daarvan zijn de beurzen weer voor een groot deel hersteld. Zo ging de AEX-index donderdag weer voorbij de 900 punten. Beleggers werden optimistischer na meevallende cijfers uit de VS over de inflatie, de arbeidsmarkt en de winkelverkopen. Daardoor nam de angst voor een recessie in de grootste economie van de wereld af.