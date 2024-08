Economische groei Israël zwakker dan economen hadden verwacht

De Israëlische economie is in het tweede kwartaal minder hard gegroeid dan economen hadden verwacht. De oorlog in Gaza blijft duidelijk drukken op de economie.

Het Israëlische statistiekbureau schat dat de economie van het land in het tweede kwartaal omgerekend met 0,3 procent is gegroeid. Volgens een peiling van persbureau Reuters rekenden economen in doorsnee op meer dan 1 procent groei.

De Israëlische economie moet het de laatste tijd vooral hebben van de binnenlandse consumentenbestedingen, bedrijfsinvesteringen en overheidsuitgaven. De export is flink weggezakt.

"De economie heeft moeite om te herstellen van de oorlog", constateert een econoom van de firma Leader Capital Markets. Dat komt volgens hem vooral door aanbodproblemen en niet zozeer door het wegvallen van de vraag.