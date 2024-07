Balende Kamminga zwom op finish na 'eigenlijk wel goede race'

PARIJS (ANP) - Arno Kamminga noemde het missen van een olympische medaille op de 100 meter schoolslag "heel pijnlijk". De tweevoudig winnaar van zilver in Tokio had het gevoel dat hij "eigenlijk wel een goede race" zwom in de La Défense Arena van Parijs. "Alleen met de finish kwam ik niet lekker uit, dat heeft me wel wat gekost. Maar ik weet niet of ik anders een medaille zou hebben gewonnen."

De 28-jarige Katwijker kwam tot de zesde plek in 59,32. Het goud ging naar de Italiaan Nicolò Martinenghi (59,03), vlak voor de Britse wereldrecordhouder Adam Peaty en de Amerikaanse wereldkampioen Nic Fink (beiden 59,05). In Tokio zwom Kamminga in 58,00 naar het zilver, achter Peaty.

Kamminga: "Je zag dat de tijden langzaam waren en het dicht bij elkaar lag. Ik denk dat iedereen superzenuwachtig was, zelfs Peaty. Het is niet alleen voor mij nét mis. Ik denk dat voor veel mensen dat gevoel zo was."

Volgens Kamminga komt de pijn pas later op de avond echt binnen. "Dat zal zo wel gebeuren als de adrenaline eruit is. Dit is zwaar klote. Dit is niet waarvoor ik kwam."

De pupil van Mark Faber krijgt later in de week op de 200 meter schoolslag en op de estafette nog wel de kans om toch nog voor de tweede Spelen op rij een medaille te halen.