Turnsters buiten landenfinale, Visser wel naar allroundfinale

PARIJS (ANP) - De Nederlandse turnsters zijn er niet in geslaagd de landenfinale te bereiken op de Olympische Spelen. Het team achtte zich na het optreden in de middag al vrijwel kansloos, maar het duurde tot laat in de avond voordat de achtste plaats moest worden afgestaan. Brazilië haalde niet geheel verrassend een veel hogere score: 166,499 tegen 159,096.

Tisha Volleman, Naomi Visser, Sanna Veerman, Lieke en Sanne Wevers eindigden daardoor op de negende plaats. Slechts de beste acht landen komen dinsdag terug voor de teamfinale. Het verschil met nummer 8 Roemenië was minder dan een half punt.

Individueel plaatste Visser zich met een score van 53,032 als zeventiende (geschoond, maximaal twee turnsters per land) voor de meerkampfinale. Sanne Wevers bleef net buiten de finale op balk, al werd het nog spannend. Met een score van 13,766 werd de olympisch kampioene van 2016, gehinderd door een blessure, negende. Daarmee is ze eerste reserve.

Blessureleed

Nederland bereikte vorig jaar op de WK in Antwerpen nog wel de landenfinale. Daarmee kwalificeerde de ploeg zich ook voor de Spelen.

Gezien het blessureleed dat de ploeg al in aanloop naar de Spelen trof was Visser toch trots op zijn plaats. "In de voorbereiding waren er wat moeilijke dingetjes, ik heb pijntjes gehad waardoor ik niet op mijn best heb kunnen trainen."

Ze was niet de enige. Eythora Thorsdottir brak in juni haar voet, Vera van Pol werd woensdag vervangen door Volleman om een voetblessure. Sanne Wevers raakte kort voor vertrek naar Parijs zo ernstig geblesseerd aan een elleboog dat ze bijna was thuisgebleven. Visser: "Ik denk dat we net een foutje te veel hebben gemaakt, maar ik ben trots dat we hier vandaag stonden."