Turnster Sanne Wevers blijft net buiten balkfinale op Spelen

PARIJS (ANP) - Sanne Wevers had zich na haar optreden in de middag al afgeschreven, maar pas 's avonds bleek dat haar score op balk bij de Olympische Spelen net niet genoeg was voor een plaats in de toestelfinale.

Wevers had, gehinderd door een vorige week opgelopen elleboogblessure, een score van 13,766 neergezet op het toestel waarop ze in Rio in 2016 olympisch kampioene was geworden. Te weinig, oordeelde ze bedroefd. Het bleek 's avonds zo waar nog spannend totdat twee Braziliaanse turnsters, Julia Suares (13,800) en Rebeca Andrade (14,500) haar score overtroffen.