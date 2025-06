Balsamo blijft Bredewold voor in derde rit Ronde van Zwitserland

KÜSSNACHT (ANP) - Wielrenster Elisa Balsamo heeft de derde etappe in de Ronde van Zwitserland op haar naam geschreven. De Italiaanse van Lidl-Trek was na 123 kilometer tussen Oberkirch en Küssnacht de beste in de sprint van een grote groep.

Balsamo bleef Mischa Bredewold van SD Worx - Protime met minimaal verschil voor en juichte bijna te vroeg op de meet. De finishfoto moest uitkomst brengen voordat de Italiaanse alsnog de zege kon vieren met haar ploeggenoten. Noemi Rüegg uit Zwitserland werd derde.

Marlen Reusser behield de leiding in het algemeen klassement. De Zwitserse van Movistar heeft met de slotetappe van zondag te gaan 3 seconden voorsprong op Demi Vollering, de winnares van vorig jaar.