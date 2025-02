Balsamo maakt einde aan Nederlandse ritzeges in Valencia

VALENCIA (ANP) - De Italiaanse Elisa Balsamo heeft in de derde etappe van de Wielerweek Valencia haar zesde ritzege in de koers ooit geboekt. De 26-jarige renster van Lidl - Trek breidde haar record daarmee verder uit. De Noorse Ingvild Gåskjenn was na 118 kilometer van Sagunt naar Valencia net iets langzamer in de sprint, voor Agnieszka Skalniak-Sojka uit Polen.

De Nederlandse Amber Kraak maakte lang deel uit van een kopgroep van drie, die pas ruim 1 kilometer voor het einde werd ingerekend door het peloton. Balsamo liet in de sprint haar kwaliteiten zien.

De Nederlandse Mischa Bredewold was vrijdag nog de snelste in de sprint, landgenote Demi Vollering won een dag eerder de openingsetappe. Vollering gaat met de leiderstrui de slotrit van zondag in.