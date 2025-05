Basketballer LeBron James denkt na over toekomst na uitschakeling

MINNEAPOLIS (ANP/AFP) - Basketbalvedette LeBron James neemt tijd om na te denken over zijn toekomst na de uitschakeling in de eerste ronde van de play-offs met Los Angeles Lakers. De kampioen van 2020 verloor donderdagochtend het uitduel met Minnesota Timberwolves (103-96), de beslissende vierde nederlaag in vijf duels.

"Ik weet het niet", zei de 40-jarige James toen hem werd gevraagd hoeveel jaar hij nog zou spelen. "Ik heb daar geen antwoord op. Het is iets wat ik met mijn gezin en andere mensen uit mijn omgeving moet bespreken. Dan ga ik kijken wat er gebeurt en ga ik er zelf ook eens goed over nadenken."

Viervoudig NBA-kampioen James doorbrak dit seizoen als eerste de grens van 50.000 punten en werd na Michael Jordan de tweede speler die als 40-jarige minstens 40 punten maakte in een duel. Maar zijn hoogtepunt was "verreweg" het samenspelen met zijn zoon Bronny, waar hij al lang van droomde. "Dat maakte dit jaar een van de beste uit mijn leven."