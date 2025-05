Basketballer Post met Golden State uitgeschakeld in play-offs NBA

MINNEAPOLIS (ANP) - Basketballer Quinten Post is met Golden State Warriors uitgeschakeld in de play-offs van de NBA. Minnesota Timberwolves was ook in het vijfde duel te sterk (121-110), waarmee de beslissing viel in de best-of-sevenserie: 4-1. Minnesota strijdt later met Oklahoma City Thunder of Denver Nuggets om een plek in de finale van volgende maand.

Minnesota was in het thuisduel met Golden State grote delen van de wedstrijd sterker. De Warriors misten opnieuw de kwaliteiten van sterspeler Stephen Curry, die ontbrak in de laatste vier wedstrijden door de blessure die hij in het gewonnen eerste duel opliep. De 25-jarige Post speelde tien minuten en maakte 3 punten in het laatste duel van zijn eerste NBA-seizoen.

Kampioen Boston Celtics houdt nog een kans op titelprolongatie. De club klopte New York Knicks (127-102) en heeft nu nog twee achtereenvolgende zeges nodig om de 3-2-achterstand in de serie om te buigen.