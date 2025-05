Waarom worden katten ouder dan honden?

Honden sterven jonger: hoe kan dat? Katten leven gemiddeld langer dan honden, en dat roept vragen op. Waarom overlijdt een hond vaak al rond zijn tiende levensjaar, terwijl katten met gemak vijftien of zelfs twintig jaar halen? Het antwoord zit in een combinatie van biologie, evolutie en fokgedrag. Hieronder leggen we het uit in begrijpelijke taal.

Klein is vaak langer leven Heeft formaat invloed op levensduur? Bij honden geldt: hoe groter het ras, hoe korter het leven. Grote honden als Deense doggen leven gemiddeld maar 6 tot 8 jaar, terwijl kleine rassen zoals chihuahua’s soms 16 worden. Dat is omgekeerd aan wat je bij diersoorten in het algemeen ziet – grotere dieren (zoals olifanten of walvissen) leven meestal langer dan kleinere. Maar bij honden werkt het anders.

Waarom leven kleine honden langer?

Grote honden groeien sneller en verouderen daardoor sneller.

Grotere rassen hebben vaker last van kanker, hartproblemen en gewrichtsziekten.

De cellen van grotere honden ‘verslijten’ sneller door hun snelle groei.

Katten zijn kleiner, groeien langzamer en hebben een stabieler metabolisme. Dat helpt ze ouder te worden.

Fokken maakt het verschil Zijn raskatten gezonder dan rashonden? Honden zijn veel intensiever gefokt dan katten. Sommige hondenrassen zijn ontstaan door generatieslange kruisingen op uiterlijk – denk aan de korte snuit van een mopshond of de extreem lange rug van een teckel. Dit leidt vaak tot erfelijke ziektes en een korter leven.

Bij katten zie je dit minder . Raskatten bestaan ook, maar verreweg de meeste huiskatten zijn 'kruisingen', en juist die mixjes zijn genetisch vaak gezonder.

Andere biologische voordelen voor katten Wat doen katten beter dan honden?

Katten zijn onafhankelijker en minder stressgevoelig.

Ze hebben minder vaak overgewicht of hartziektes.

Katten blijven vaak tot op hoge leeftijd actief.

Daarnaast zijn katten jagers die hun energie goed verdelen. Ze slapen veel, bewegen in korte sprintjes, en eten minder – dat past goed bij een lang leven.

Tabel: Gemiddelde levensduur van populaire huisdieren