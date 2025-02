Basketballer Post onder de indruk van Curry bij Warriors

ORLANDO (ANP/RTR) - Basketballer Quinten Post heeft zich opnieuw laten zien bij Golden State Warriors in de Amerikaanse profcompetitie NBA. De 24-jarige Amsterdammer tekende voor 18 punten tijdens een overwinning bij Orlando Magic (115-121).

Stephen Curry had een hoofdrol met 56 punten, zijn hoogste score van het seizoen. Hij was onder meer goed voor twaalf driepunters tijdens het duel in Florida. Post, die 24 minuten in actie kwam, was de nummer 2 op de topscorerslijst van de Warriors.

De Nederlander maakte eind december zijn debuut in de belangrijkste competitie ter wereld en tekende deze maand een standaard NBA-contract. Post was ook na een aantal wedstrijden als ploeggenoot van Curry, die eindigde op 6 punten van zijn persoonlijke topscore, nog altijd onder de indruk van de sterspeler. "Hij is ongelooflijk. Je geeft hem de bal en je gaat gewoon aan de kant. Het is krankzinnig. Ik heb nog nooit zoiets gezien", zei de Amsterdammer na de zege op Orlando tijdens de persconferentie. "Is 56 punten niet zijn topscore? Ok, dan had hij het nog iets beter kunnen doen", grapte Post.