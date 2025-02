Bijna 200 miljard nodig om problemen stroomnet op te lossen: "Ambtenaren vielen bijna van hun stoel"

Het oplossen van de problemen met het te krappe Nederlandse stroomnetwerk en het betaalbaar houden van energie voor burgers en bedrijven zal de komende vijftien jaar een investering van maar liefst 195 miljard euro vergen. Dit is volgens bronnen van De Telegraaf de conclusie van een overheidsstudie naar de kosten van de energietransitie die volgende week wordt onthuld.

Het genoemde bedrag van 195 miljard euro is ook nog slechts een gemiddeld scenario dat ambtenaren in hun studie noemen. De elektriciteitsinfrastructuur van Nederland verkeert in een staat die het noodzakelijk maakt om aanzienlijke maatregelen te nemen, waaronder netuitbreiding, het toevoegen van transformatorstations en het vervangen van stroomkabels.

Het bijna astronomische bedrag dat nodig is om de energie-infrastructuur weer op orde te krijgen, heeft volgens insiders voor een flinke schok gezorgd bij ambtenaren. De Tweede Kamer en overheidsfunctionarissen ontvangen tegelijkertijd een 'menukaart' met mogelijke acties, waaronder het aankloppen bij Brussel voor meer steun en eventuele verkoop van delen van netbeheerder Tennet aan Duitsland.

Deze extra kosten bovenop de toch al dure energierekening zal tot nieuwe zorgen in Den Haag leiden. De huidige coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft juist opgeroepen om de energierekening te verlagen in plaats van te verhogen.

Ondanks het gevoel van sommige parlementariërs dat Nederland hoge kosten maakt door de Duitse energietransitie, benadrukken ze het belang om de problemen met het overbelaste stroomnetwerk snel aan te pakken. Dit komt nadat een recente studie heeft aangetoond dat het congestieprobleem de economische groei remt, en dat het oplossen ervan 10 tot 40 miljard euro aan economische voordelen kan opleveren.

Hoewel het ministerie van minister Hermans niet heeft willen reageren op het uitgelekte bedrag, heeft ze eerder aangegeven dat de grootschalige transitie en renovatie van de energie-infrastructuur moet doorgaan. Ze erkent echter ook dat er flinke obstakels zijn bij de uitvoering, zoals de overbelasting van het stroomnet. Niettemin is ze vastbesloten om de energieonafhankelijkheid van Nederland zo snel mogelijk te realiseren.

Bron: De Telegraaf