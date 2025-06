Basketballers 3x3 stranden op WK in tussenronde

ULAANBAATAR (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn uitgeschakeld op het WK in Mongolië. De olympisch kampioen verloor in de tussenronde van het WK met 19-18 van Duitsland

Oranje was als tweede in de groep geëindigd en moest daarom uitkomen in de tussenronde. In de wedstrijd tegen de Duitsers verspeelde de Nederlandse sportploeg van afgelopen jaar een voorsprong van 16-10.

Het team was in vergelijking met de gewonnen Olympische Spelen van Parijs op één positie gewijzigd. Arvin Slagter is gestopt en Bryan Alberts heeft zijn plek in de selectie overgenomen. Dimeo van der Horst was topscorer bij de Nederlanders met 7 punten. Worthy de Jong kwam bij Oranje tot 6 punten. Jan Driessen maakte 3 punten en Alberts 2.