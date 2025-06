Brussel dreigt Meta met dagelijkse boete om privacybeleid

BRUSSEL (ANP/RTR) - Socialemediabedrijf Meta riskeert een dagelijkse Europese boete als het privacybeleid nog niet voldoet aan de regels van de EU. Daarvoor waarschuwt de Europese Commissie. De boete zou in dat geval tot 5 procent van de dagelijkse wereldwijde omzet kunnen bedragen.

Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp kreeg eerder dit jaar een Europese boete van 200 miljoen euro omdat gebruikers tot november vorig jaar geen optie zouden hebben gekregen om Meta geen persoonlijke data te laten gebruiken. Gebruikers konden kiezen tussen een gratis Facebook en Instagram met gerichte advertenties of een advertentievrije versie tegen betaling.

Het Amerikaanse techconcern paste het zogeheten pay-or-consent-beleid in november aan. Brussel onderzoekt nog of het daarmee aan de regels voldoet. In aanloop naar dat besluit dreigt de Commissie met de dagelijkse boete.

Meta is ervan overtuigd dat het beleid voldoet aan de regels en "zelfs verder gaat dan dat", aldus een woordvoerder.