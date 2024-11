Basketballers Celtics evenaren record met 12 driepunters in kwart

BOSTON (ANP/AFP) - De basketballers van Boston Celtics hebben in de thuiswedstrijd tegen Los Angeles Clippers met twaalf driepunters in een kwart een record in de NBA geëvenaard. In het tweede kwart van het duel van maandagavond belandden twaalf van de zeventien pogingen van grotere afstand in de basket.

De Celtics vergrootten met de 51 punten uit het tweede kwart de voorsprong op de Clippers van 7 naar 19 punten. Daarmee legde de recordkampioen de basis voor de ruime 126-94-zege.

Boston Celtics boekte zo de zesde overwinning op rij. Afgelopen seizoen kroonde de club zich voor de achttiende keer tot kampioen van de NBA, waarmee de Celtics het record alleen in handen kregen.