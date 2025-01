Basketballers Lakers en Clippers spelen niet door bosbranden LA

LOS ANGELES (ANP/AFP) - De basketballers van Los Angeles Lakers en Los Angeles Clippers komen zaterdag niet in actie. Beide ploegen zouden een thuiswedstrijd spelen in de Amerikaanse profcompetitie NBA, maar door de hevige bosbranden in de Californische stad zijn de duels uitgesteld.

De Lakers zouden het opnemen tegen San Antonio Spurs, de Clippers hadden Charlotte Hornets als aanstaande tegenstander. Om dezelfde reden ging de wedstrijd tussen de Lakers en de Hornets van donderdag ook al niet door.

Los Angeles kampt al dagen met grote natuurbranden die aan minstens elf mensen het leven hebben gekost en waarbij duizenden gebouwen zijn verwoest.