Duitsland werkt aan legeronderdeel voor binnenlandse verdediging

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse landmacht werkt aan een heel nieuwe tak voor binnenlandse verdediging. Het moet een van de vier hoofdonderdelen worden binnen de Duitse landmacht, meldt een woordvoerder aan persbureau dpa. Doel is om belangrijke infrastructuur en militaire installaties in eigen land beter te beschermen.

De Duitse krijgsmacht is bezig met een grote reorganisatie. Minister van Defensie Boris Pistorius zei dat de Bundeswehr het land beter moet kunnen verdedigen als het wordt aangevallen. Dat is volgens hem noodzakelijk omdat de internationale dreiging is toegenomen.

Actieve militairen en reservisten vormen de nieuwe divisie vanaf 1 april, zo is het voornemen. Het plan is om de tak daarna verder uit te breiden. Deze militairen blijven in Duitsland, ook als anderen de grens over moeten.

De Duitse landmacht telt drie divisies met ieder ongeveer 20.000 medewerkers. Het gaat om de 1e en de 10e Pantserdivisie en de Division Schnelle Kräfte. De Nederlandse 43 Gemechaniseerde Brigade, 13 Lichte Brigade en 11 Luchtmobiele Brigade maken deel uit van die divisies.